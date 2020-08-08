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Mobilya fabrikasındaki yangın, 4 saatte söndürüldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Mobilya fabrikasındaki yangın, 4 saatte söndürüldü

Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında, saat 07.00 sıralarında, yangın çıktı. Yangını fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerine bağlı su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 11.00 sıralarında söndürüldü. 

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada 300 kişinin çalıştığı, yangının çıktığı sırada mesai saati dışında olduğu için personelin bulunmadığı belirtildi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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