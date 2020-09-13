Mobilya ihracatında ilk 10’da

Centre For Industrial Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi.

Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi.

Türkiye, önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, dünyaca referans kabul edilen bir araştırma da Türkiye’nin 6 basamak birden yükselerek mobilya ihracatında ilk 10 arasına girmeyi sevindirici bir haber olarak nitelendirirken, Siteler mobilyasının bu başarıda ki payını da değerlendirdi.

Başkan Taklacı, özellikle el işçiliği ve tamamı yerli mobilya üretimi ile ihracat rakamlarında büyük etkisi bulunan siteler mobilya üreticilerini tebrik ettiğini dile getirirken, Türkiye’de hemen hemen her il de mobilya üretimi var, ülkemiz hem üretimde hem katma değer üretmede hem de lojistik anlamda büyük avantajlara sahip bir ülke, bu sebeple üreticimize güveniyoruz gerekli imkanlar sağlandığı takdirde ülkemiz ilk etapta el işçiliği mobilya üretiminde sonrasında tüm mobilya üretiminde dünya da ilk 3’e girmesi hayal değil, dedi.

Taklacı, Türkiye genelinde 2010 yılında 1,7 milyar dolar olan mobilya ihracatı 2019 yılı sonu itibarı ile 2,9 milyar doları aşarak son 9 yılda %70’in üzerinde büyüme sağladı. Yaşanan olumsuzluklar 2009 yılında ki küresel kriz ve 2018 Ağustos ayında dış güçler tarafından olgunlaştırılan döviz hareketlenmeleri ve pandemi süreci bile mobilya sektörünün büyümesini engelleyemedi. Mobilya sektörüne baktığımızda iç piyasa ile yetinmeyen bir yapı var, iç piyasadaki daralmayı ihracat ile kapatma şansımız var, önümüzdeki yıllarda göreceksiniz Türk Mobilyası kendi kabına sığmayacak. Hammaddesi dâhil tamamı istenildiğinde yerli üretim ile üretilebilen ve katma değeri çok yüksek olan Türk mobilya sanayisi 2023 hedeflerine ekonomik açıdan ulaşmamızı sağlayacak en iddialı sektörlerden olacak dedi. 2019 yılı sonunda 2.9 milyar dolar olan ihracatımızı 2020’de 5 milyar dolara, 2023’te ise en az 10 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diyerek beklentilerini kaydetti.

Siteler mobilyasından da bahseden Taklacı, Siteler dünyanın önemli mobilya merkezlerinden biri özellikle geleneksel yöntemlere el işçiliği üzerine yapılan mobilya üretiminde ilk sırlarda diyebiliriz ancak, kademeli yapılan üretimde imalatın ayrı, boyasının ayrı, satışının ayrı kişilerin elinden çıkması sebebi ile ihracatta il bazında rakamları doğru telaffuz etmek çok mümkün değil, özellikle Arap dünyası, Afrika ülkelerinde ve dünyanın en büyük otellerinde, devlet binalarında, makam ofislerinde siteler mobilyası kullanılırken bunlar hep sitelerde yapılıp başka illere giderek oralardan satışı yapılmış. Bu sebeple il bazında rakam söylemek doğru olmaz, ancak üretimin çoğunun sitelerde yapıldığını biliyoruz ve bu sebeple çok memnunuz dedi.