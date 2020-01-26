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Mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

ANKAMOB Başkanı Taklacı, "Bu yılın sonunda 8 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimiz mobilya ihracatını Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar en az 10 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya ihracatının geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştığını, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye mobilya sektörü iç piyasasında son yıllarda daralma görüldüğünü belirten Taklacı, sektörün bu noktada krizi fırsata çevirerek yurt dışına açıldığını ve ihracatını artırdığını söyledi.

Taklacı, mobilya sektöründe yerlilik oranının yüzde 90'ı geçtiği bilgisini vererek, petrokimyanın desteklenmesiyle üretimin tamamının çok hızlı şekilde yüzde 100 yerli olabileceğini bildirdi.

Mobilya sanayisinin Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Taklacı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2009'da 700 milyon dolar seviyesinde olan mobilya ihracatı, geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın sonunda 8 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimiz mobilya ihracatını Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar en az 10 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi amaçlıyoruz."

"170'ten fazla ülkede Türk mobilyası kullanılıyor"
Mobilya sektörünün, neredeyse tamamı yerli üretim olmasına rağmen döviz kurundaki dalgalanmadan çok etkilendiğine dikkati çeken Taklacı, ülke olarak bundan ders çıkarılması ve daha fazla ihracata odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Taklacı, ihracatta Türkiye'nin öne çıkmasının yüksek kalite, farklı tasarım ve sağlam mobilya üretimiyle mümkün olabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin'den ABD'ye kadar birçok ülkeye MDF, sunta, mobilya ve aksesuarları ihraç ediyoruz. Yurt dışında tanınmış otellerin çoğunda Türk mobilyacısının imzası var. 170'ten fazla ülkede Türk mobilyası kullanılıyor fakat bu yeterli değil. Dünya mobilya ihracatında yüzde 1 olan yerimizi ülke olarak en az yüzde 10 seviyesine çıkarmalıyız. Ar-Ge ve tasarım çalışmalarımızı geliştirerek, el işçiliği uzmanlığımızı da üstüne ekleyerek kalitemizle dünyada bir numara olabiliriz. Böylece Türk mobilya sanayisi dünyada da markalaşabilir."

Taklacı, dünya mobilya sektörüne ilişkin de bilgi verdi. İtalya'nın ürettiği tasarımlar, İsveç'in teknolojiye dayalı pratik uygulamaları ve son 5 yıl içinde Çin'in de ucuz iş gücüne dayalı rekabetiyle ön plana çıktığını ifade eden Taklacı, şunları kaydetti:

"Ülkelere göre dünya mobilya üretim ve ihracat performansı incelendiğinde, Çin mobilya üretiminin yüzde 25'ini, ABD yüzde 15'ini karşılıyor iken ihracattaki payları sırasıyla yüzde 48,4 ve yüzde 39,6 olarak dikkati çekiyor. Dünya mobilya ihracatında Çin, İtalya, Almanya ve Polonya zirveyi zorlarken, ithalatında ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık öne çıkıyor. Ülkemiz, bu listeye ihracattaki başarısıyla girmeli. Biz de bunun için mobilya sektörü olarak var gücümüzle çalışıyoruz."

Taklacı, mobilyada KDV indirimi ve konut kredi faizlerindeki düşüşle birlikte piyasanın canlandığını ve satışların arttığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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