Mobilya üreticilerinin ham madde sorunu çözüme kavuştu

Mobilya üreticilerinin ham madde tedariki ve fiyatları konusunda yaşadığı sorunlar çözüme kavuştu. MDF ve sunta ihracatı izne bağlandı.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin gündeme getirdiği, mobilya üreticilerin ham madde tedariki konusunda yaşadığı ihracat sorunu çözüldü. Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı müjdeyi sosyal medyadan paylaştı. Taklacı, yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyleyerek, MDF ve sunta ihracatının izne bağlandığını kaydetti.

YONGA LİF LEVHA VE 6 MM ÜZERİ AĞAÇLAR

Başkan Taklacı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları kaydetti, “Mobilya hammadde zamları ve tedariği hususunda yaptığımız basın çalışmaları, kamu kurumları ve bakanlık nezdinde görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Dün itibarı ile yonga lif levha ve 6 milimetreyi geçen ağaçların ihracatı izne bağlandı.”

ÖNCE İÇ PAZARIN İHTİYACI KARŞILANACAK

“Bu özetle, iç pazarın ihtiyacı karşılanmadan ihracat yapılamayacak demek. Uygulamada ihracat birliklerine büyük görev düşüyor. Biz uygulamanın da takipçisi olacağız. Ayrıca boya ve türevlerinde, sünger ve kumaşta, hırdavat malzemelerinde de farklı nedenlerle aynı sorunlar mevcut bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.”

TEŞEKKÜR ETTİ

“Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, çağrılarımıza kulak veren yetkililere teşekkür ediyorum. Mobilya sektörü ülkemizin çok önemli mihenk taşlarındandır. Bu sektör dünyanın birçok ülkesinin yapamadıklarını yapıyor. Dünya devlerine kafa tutuyor. Sektörümüzü destekleyelim büyütelim geliştirelim. Bizler hammadde zamları yerine AR-GE tasarım, pazarlama gibi konulara yönelelim vaktimizi bunlarla harcayalım. Tüm esnafımıza hayırlı işler dilerim.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA