Mobilyacılar Ankara'da büyük bir işbirliğine adım attı

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Ankara’da buluşan seçkin mobilya marka temsilcileri, salgın sürecinde önemi daha da artan e-ticaret konusunda büyük bir işbirliğine adım attı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen seçkin mobilya marka temsilcileri önemli bir işbirliği için Ankara’da buluştu. Koronavirüs sürecinde daha da yaygınlaşan e-ticarete, güçlerini birleştirerek profesyonel bir şekilde başlamak için toplanan mobilya temsilcileri, bu alanda yeni ve sıra dışı bir marka kurulacağının müjdesini verdi.

TÜRKİYE’DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Toplantının yapılma amacı, e-ticaret konusundaki yeni oluşumla ilgili gazetemize bilgi veren fikrin sahibi Ali Karabacak şunları kaydetti: “Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen önde mobilya firmalarıyla Ankara’da buluştuk. İllerimizin en kıymetli firmaları burada yer alıyor. Burada 59 firma temsilcisinden ihracatçı, ithalatçı var, fabrikası olan var. Sayımızın önümüzdeki günlerde katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bizim bu oluşumumuzun Türkiye’de başka bir örneği yok. Bir ay içinde karar verip ilk toplantımızı çok şükür yaptık”

PROFESYONEL BİR YAPI KURULACAK

“E-ticaret konusundaki projemizin temellerini buradaki toplantımızda atacağız. Yeni bir mobilya markası oluşturuyoruz, onu da bir tane e-ticaret sayfasıyla destekleyeceğiz. Bu oluşumun içinde Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette bulunan mağazalar yer alacak. Ayrıca yurtdışına da zamanla mağazalar açmayı hedefliyoruz. Çok büyük ve profesyonel bir yapı kurulacak. İleride bine yakın bayilik planımız da var. Türkiye’nin her noktasına artık sorunsuzca mobilya kurulumu yapacağız. Müşterilerimizin internetten mobilya satın alırken olumsuz düşünmesini ortadan kaldıracağız. ”

ÇAĞA AYAK UYDURUYORUZ

Dünyada e-ticaretin yükselişe geçtiğini belirten Ali Karabacak, “Günümüz şartlarına ayak uydurmaya çalışıyoruz bir nevi. Kısıtlamaların olduğu bugünlerde bizler evdeyiz, e- ticaret üzerinden satış yapan firmalar ise çalışıyor. Bu oluşumla birlikte hem sektörümüz için salgının olumsuz etkilerini en aza indireceğiz hem de birlikte ülkemizin ekonomisine katkı ve istihdam sağlayacağız” dedi.

ÜZÜM YEMEYE GELİYORUZ

Ankara’da gerçekleştirilen iki günlük toplantıda yönetim kurulunun belirlenmesi ve teknik çalışmalar anlamında pek çok konuda karar alınacağını ifade eden Ali Karabacak, şöyle devam etti: “Şunu basa basa söylüyoruz İnegöl’deki, Ankara’daki, İstanbul’daki, Kayseri’deki ve İzmir’deki üretici arkadaşlara müjde olsun. Biz onlarla beraber üzüm yemeye geliyoruz.”

MÜŞTERİYE ÜRÜN SORUNSUZ TESLİM EDİLECEK

Projeye Ankara’dan katılan Siteler’deki Köksallar Mobilya’dan Aykut Köksal ise “Burada Türkiye’nin her bölgesinden mağazası olan firmalar var. Teslimat noktasında daha güçlü bir ağ oluşturulacak. O firmaların personelleriyle müşteriye sorunsuz teslimatlar yapılacak. Karşı muhatap anlamında büyük bir oluşumdan bahsediyoruz. Örnek veriyorum İstanbul’da mobilya satıldı, oradaki firma alıp onlar teslim edecek. Ürünlerle ilgili bir sıkıntı çıktığında sorunlarla ilgili çok daha hızlı çözümler sağlanacak” sözlerini dile getirdi.

“TECRÜBELİ FİRMALAR OLUŞUMDA YER ALIYOR”

Yeni kurulacak oluşumun içinde deneyimli sektör temsilcilerinin bulunduğunu aktaran Köksal, şunları kaydetti: “Bizim diğerlerinden farkımız sektördeki en büyüklerinin bir araya gelip bu kuruluşu kurması. Diğerleri hiç tecrübesi olmadan tecrübesizce işe girip birçok şikâyet ve sorunlarla karşılaşıyor. Biz zaten yaptığımız işi dijital platforma taşıyacağız. Biz zaten bu işi yapıyoruz biz yaptığımız işi pazarlayacağız. Burada onlarca yıldır bu işi yapan firmalar var. İnsanlara ürünlerimizi daha cazip olacak şekilde sunacağız. İnsanlar internetten alışveriş yaparken birçok sorunla karşılaşıyor ya bu sorunları sıfıra indirmek için bu oluşumu kuruyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-