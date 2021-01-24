Mobilyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektöründeki sıkıntılara değinerek, “Mobilya üretimi için gerekli olan malzemeler pahalı olsa bile bulunamıyor” dedi.

Başta sunta, suntalam vb. olarak bilenen yonga levhalar olmak üzere, mobilya üretiminde kullanılan MDF, sünger, boya malzemeleri ve hırdavat malzemelerinin tamamına gelen zamlar ve malzemelerin zamlı fiyattan bile bulunamaması mobilya üreticilerini zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya üretiminde kullanılan malzemelere gelen zamlarla esnafın zor günler geçirdiğini aktardı.

‘DÖVİZ BAHANE EDİLİYOR’

Döviz bahane edilerek yapılan zamları ve ürün tedariğinde yaşanan zorlukları eleştiren Başkan Taklacı” “Durumu Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a da aktardık. Mobilyacı ve boyacı esnafımız dövizdeki yüzde 5‘lik hareketi bile yüzde 50’lik zamlarla ödüyor. Döviz düştüğünde ise zam yağmuru yağmaya devam ediyor, zamlardan geçtik özellikle suntalam, mdf ve sünger piyasada” dedi.

10 YIL ÖNCESİNE DÖNMESİN

Sunta ve MDF’de belirli üretim merkezlerinin olduğunu aktaran Taklacı, “Türkiye bu konuda en önemli üretim merkezlerinden biri. 32 farklı lokasyonda 22 işletme tarafından yonga (sunta, suntalam, osb) ve lif levha (MDF) üretimi yapılmakta, 10’un üzerinde fabrikada boya ve tiner imalatı yapılmakta, 20’ye yakın sünger kimya tesisi bulunmakta.

Ancak iç pazar ihtiyacı karşılanmadan dış piyasaya ürün verilmesi yerli üretimi önemli ölçüde aksatmaktadır, yerli üretici ihtiyacı olan hammaddeyi bulamıyor, bulamadığı gibi artan talebe istinaden fiyatlar sürekli yükseliyor. Bu sebeple yıllardır çalışarak özellikle son 10 yılda neredeyse 10 katına çıkardığımız mobilya ihracatı bir anda 10 yıl öncesine dönerse bu yıllar geri gelmez büyük bir kayıp olur” dedi.

MİLLİ MESELEMİZ OLMALI

Mobilya üretiminde yoğun kullanılan sünger konusuna da değinen Taklacı, “Tamamen petrol türevli kimyasallar olan poliol ve tdi ile üretilen süngerin hammaddelerinin ülkemizde üretilmediğini dünya da sayılı üretim tesislerinin olduğunu aktardı.

Sadece mobilyada değil, yatak, inşaat, otomotiv gibi birçok sektörde kullanılan sünger konusunda acil eylem planı ortaya konulmalıdır. Tdi ve poliol üretimi, ülkemiz açısından milli mesele olarak görülmeli, sanayimiz yabancıların ve piyasa da ki fırsatçıların insafına bırakılmamalıdır, yerlilik oranında tamamı yerli olarak üretilebilen çok az sektörden birisi olan mobilyanın önünde ki en büyük engel hammadde zamlarıdır” ifadelerini kullandı.