Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, müjdeyi verdi

Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Elmadağ’a kurulan organize sanayi bölgesinin projesinde sona gelindiğini, ay sonunda temel atılabileceğinin müjdesini verdi.

Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf Odası Hüseyin Taklacı, Elmadağ’a kurulan ve 20 bin kişiye istihdam kapısı olacak organize sanayi bölgesinin projesinde sona gelindiğinin müjdesini vererek, “Proje kısa bir süre içinde bitmek üzere. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, ‘Şubat ayı sonunda hazır olsun temelini atalım’ dedi. Bu yıl içinde alt yapı biter, gelecek yıl fabrikalar kurulmuş olur. 20 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje” dedi.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ HAM MADDEYE YANSIMADI

Başkanı Hüseyin Taklacı döviz kurundaki düşüşün ham maddeye yansımadığını belirterek, “Dolar 8,5 liralardan 7 liralara kadar geriledi. Buna rağmen malzeme fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. Döviz kuru hareketlendiğinde ise ham madde fiyatları maalesef yeniden artış gösteriyor. Biz esnaf olarak devletten isteğimiz döviz kurunu belirli bir orana sabitlemesiydi. Dövizdeki dalgalanma en çok üreticiyi etkiledi.”

İHRACAT YAPAN FİRMALAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

“Bunun yanı sıra döviz kurunun sert bir şekilde düşmesi ihracat yapan firmaları da olumsuz etkiledi. Bütün hesaplar belirli bir kura göre yapılmıştı. Malzeme fiyatları yüksek seviyelerden alınmıştı ve fiyatlar ona göre belirlenmişti. Türkiye’de dövizden ziyade faizlerin düşürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

HAMMADDE SIKINTISI YAŞANIYOR

Esnafın ham madde ihtiyacı olduğunu ve ham madde tedariğinde sıkıntı yaşadığını hatırlatan Taklacı, “Ülkemiz şu an mobilya alanında yüksek oranında ihracat yapıyor. Biz iç piyasa ihtiyacı karşılanmadan ihracat yapılmasını uygun görmüyoruz. Bunun için de yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz. Mobilya üretiminde dünya sıralamamız çok iyi yerlerde ama öncelik iç piyasa olmalı. Pandemi döneminde ara vermeden üretime devam ettik” dedi.

TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Pandemi süresi boyunca esnafın tüm tedbirleri aldığını, gerekli denetimleri ilgili birimlerle aksatmadan yaptıklarını dile getiren Taklacı, “Tüm üyelerimize pandemi süresi boyunca gerekli uyarıları yaptık, gerekli destekleri sağladık. Bu süreçte yerel yönetimlerle iş birliği yaparak esnafımıza 500 bine yakın maske dağıttık. Allah’a şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Süreci en hafif şekilde atlatmak için elimizden geleni yaptık” şeklinde konuştu.

PROJEDE SONA GELİNDİ

Elmadağ’a mobilya alanında organize sanayi bölgesi kurduklarını hatırlatan Taklacı, Çin’e giden ihracat treninin o bölgeden geçtiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı, “Çin’e giden ihracat treni Elmadağ’a kuracağımız organize sanayi bölgesinden geçiyor. Bu trenin oradan geçmesi bizim için büyük bir şans. İhracat konusunda bölgeye artı değer katacak. Proje kısa bir süre içinde bitmek üzere, en yakın zamanda temel atılacak. Sanayi Bakanımız Şubat’ın sonuna hazır olsun temelini atalım dedi. Bir yıl içerisinde alt yapı biter. 2022 yılında da fabrikalarımız kurulmuş olur. Bu projenin desteklenmesi gerekiyor. Siteler 50 yıl önce kurulmuş. Burada büyümek isteyen esnafımız var, onların önünü açmamız gerekiyordu. Bu proje ön ayak olacak. 20 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA