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Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı sitemde bulundu

Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı toplantıya katılmayan bazı esnafa sitemde bulunarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı sitemde bulundu

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı son günlerde yaşanan hammadde sorunları ile ilgili Ticaret Bakanlığı Temsilcileri ile malzeme tedarikcileri ile bir araya geldi. Toplantıda malzemeci esnafının sorunları ilk ağızdan dinlendi. Oda Başkanı Taklacı, toplantıya katılmayan bazı malzemecilere sitemde bulunarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

AHİLİĞE YAKIŞMADI
Başkan Taklacı, toplantıya katılan malzemeci esnafına teşekkürlerini ileterek, toplantıya katılmayan diğer esnafa sitemde bulundu. Taklacı, sitemini şöyle dile getirdi, “Toplantıya katılmayan daha bir çok büyük malzemecimiz var. Bu esnafların toplantıya katılmaması esnaf ve sanatkara yapılan bir yanlıştır. Ahiliğe de yakışmaz. Sizler imalatçı ve boyacılar olmasa büyüyemezdiniz. Şimdi bu imalatçı ve boyacıya sahip çıkmanız gerekiyor. Onlarla birlikte filizlendiniz.”

KİMSE KENDİNİ DEVLETTEN BÜYÜK GÖRMESİN
“Ben malzeme buldum istediğim fiyata alır satarım anlayışını da bizler karşıyız. Hiç kimse kendini devletten büyük görmesin. Bizler 12 yıldır Siteler’i en iyi yere götürmek için çaba gösteriyoruz. İhracat rakamları 2009’da 15 milyon dolar ilken günümüzde bu rakam 500 milyon dolarlara çıkmış vaziyette.”

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
“ İmalatçının işi olduğunda buna paralel malzemecinin işi de arttı. Paralel olarak büyüdüler. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olunmalıdır. 10 yıldan uzun bir süredir Siteler’e hizmet veriyoruz. Toplantıya katılmayan diğer malzemeci esnafı hem bize hem de bakanlıktan gelen heyete saygısızlık yaptılar.” 
Toplantı, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yalçın Koca ve Sitelerde bulunan malzemecilerin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantı sonunda sorunlar rapor haline getirilip ilgili bakanlıkla paylaşıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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