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Mobilyacılar Petro-Kimya tesisi istiyor

Başta sünger olmak üzere petro kimya ürünlerine ard arda gelen zamlar özellikle koltuk imalatçılarının, mobilya boyacılarının dolayısı ile mobilyacı esnafın belini büktü.
Mobilyacılar Petro-Kimya tesisi istiyor

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, ülkemiz sünger hammaddesi olan poliol ve TDI’de maalesef hala dışa bağımlı bir ülke, 3. sınıf kalitede petrolden bile elde edilebilen kimyasal ürünler konusunda hala aşama kaydedebilmiş değiliz. Petro Kimya Tesisleri bu yönden milli önem taşıyor, ülkemizde de bir an önce petro kimya sanayisine destek verilip gerekirse devlet eliyle bu sanayiler yapılmalı dedi.

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Neden mi önemli?

Çünkü petrokimya sanayi, petrol rafineri ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara mallar üreten bir sanayi dalıdır. Ambalaj elektronik otomotiv inşaat tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektördür.

Özellikle mobilya sektöründe çokça kullanılan kauçuğun yani süngerin hammaddesi olan poliol ve TDI’nin sanayisidir. Fakat bu kadar büyük önem taşıyan bir sanayi dalı ülkemizde maalesef ihmal edilmiş veya edilmesi sağlanmıştır. Bir zamanlar bu sektöre yatırım yapmak için çalışmalara başlayan Merhum Özdemir Sabancı’nın hazin sonu bile bu konuda Türkiye’nin önünü tıkamaya çalışan dış güçlerin var olduğunu düşündürmektedir. 

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Sadece kauçuk dünyada 400 milyar dolar ihracatı aşan bir sektör olup, hammadde üretiminin %50 sini Çinli firmalar kalan üretimi ise ADB, Almanya, Hollanda, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkeler yapmaktadır. Mobilya üretiminde ve ihracatında her geçen gün ihracatımız ve üretimimiz büyürken, tamamı yerli mobilya üretimi diyorsak aktif bir petro kimya sanayisi ülkemize şart olmaktadır.

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