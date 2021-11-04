Mobilyada Korsana Dikkat

ANKAMOB Başkanı Taklacı korsan çalışan mobilyacılar konusunda vatandaşları uyardı.

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “Vatandaşın kafasında iş yaptığı esnaf ile ilgili soru işareti varsa ödeme yapmadan önce muhakkak bize danışsın. Oda kaydını ve vergi mükellefiyetini sorgulasın. Aksi takdirde mağduriyet yaşarlar” dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, vatandaşların mobilya alışverişinde sıkıntı yaşamamaları için oda kaydı olan esnafla iş yapmaları konusunda uyardı. Taklacı, merdiven altı diye tabir edilen korsan çalışanlar olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşın kafasında iş yaptığı esnaf ile ilgili soru işareti varsa bize danışsın. Ödeme yapmadan önce oda kaydını ve vergi mükellefi olup olmadığını sorsun. Aksi takdirde mağduriyet yaşayabilirler” dedi.

KAÇAK ÇALIŞANLAR VAR

Taklacı, “Vergi mükellefi olmayan, meslek örgütlerinde kaydı olmayan kişilere iş yaptırmayın. Bunu her platformda sık sık dile getiriyoruz. Merdiven altı diye tabir edilen korsan çalışanlar var. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Vatandaşın kafasında iş yaptığı esnaf ile ilgili soru işareti varsa önce bize danışmalı. Bizim şikâyet hatlarımız var. Arayarak bilgi alabilirler ama iş yaptıktan, para ödedikten sonra bizi arıyorlar. O zaman yardımcı olmakta zorlanıyoruz.”

DÜZENLEME YAPILMALI

“Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaması için iş yaptıkları esnafın oda kaydını muhakkak sorgulasınlar. Birçok kişi dışarıdan bu işi yapmaya çalışıyor. Esnafımızın en büyük sıkıntılarından birisi budur Esnafımız; kirasını ödüyor, faturalarını ödüyor, vergisini veriyor. Korsan çalışan bunu yapmıyor. Esnafımızın hakkına giriyor. Bu kişiler tespit edilmeli ve bu konuda düzenleme yapılmalı. Herkes kendi bildiği işi yapacak ki ülkemizi kalkındıralım” diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK YOK

Ara eleman konusunda da açıklamalarda bulunan Taklacı, şunları kaydetti, “Çocuklarımız üniversite okumasın demiyoruz, okusunlar ama okul bittikten sonra iş bulamayacaklarsa burada bir sıkıntı vardır. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okumaya yetkinliği olmayan çocukları babasının mesleğine yönlendirmelerini istiyoruz. Babadan oğula devreden mesleklerde ikinci kuşaktan sonra üçüncü kuşak gelmemiş durumda.”

ELEMAN SIKINTISI YAŞANIYOR

“Üniversite bitiren gençlerimizin büyük bir kısmı 25-30 yaş aralığında ve bunlar işsiz vaziyette evlerinde oturuyor. 25 yaşından sonra bir kişiyi atölyeye getirip eğitemezsiniz. Alttan eleman yetiştirmek konusunda dengeleri iyi kurmak gerekli. Bunun ayarlarını kontrollü bir şekilde yapmak lazım.”

TAKİP SİSTEMİ KURULMALI

“15 ila 25 yaş arasındaki gençlerimiz için takip sistemi kurulmalı. Genç 30 yaşına gelmiş hiç sigorta girişi yok. Bu gençlerin çağırılıp neden sigortan yok diye sorulması gerekiyor. Ülkemizde üretim yoğun bir şekilde devam ediyor, eleman ihtiyacı var ama işsizlikte artıyor. Burada bir terslik var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı. Meslek eğitim merkezlerimize gençlerimiz yönlendirilmeli.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA