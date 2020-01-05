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"Mobilyada yapılan KDV indirimi küçük esnafa zarar verir"

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilyada yapılan KDV indirimine, “Ham maddede yüzde 18’le mal alıyoruz, yüzde 8’le satıyoruz. Süresi belli olmayan bu indirim küçük esnafı zora sokuyor” dedi.
"Mobilyada yapılan KDV indirimi küçük esnafa zarar verir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düştüğünü açıklamıştı. Bu da tüketici için yüzde 10’luk bir indirime denk geliyor. Bu indirim kararıyla ilgili görüşlerini gazetemize açıklayan Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı (ANKAMOB) Hüseyin Taklacı, “Yapılan indirimi olumlu buluyoruz ancak boyacı, iskeletçi esnafımız ham maddeyi yüzde 18 KDV’li alıyor yüzde 8’le satıyor. Zarar ediyor. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi. Taklacı, “Sektörü küçük esnaf ve fabrikasyon diyerek ikiye ayırmak lazım” diye de ekledi. 

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FABRİKALARA YARIYOR KÜÇÜK ESNAF ZARARDA

Yapılan bu indirimin daha çok fabrikalara yaradığını, küçük esnafı zora soktuğunu belirten Taklacı, “İndirim elinde mal olan fabrikalara yarıyor. Hammaddesini yani boyasını, kerestesini yüzde 18 KDV’li alan küçük esnafa zarar veriyor. Esnaf yüzde 18’le aldığı malı yüzde 8’le satıyor. Bu indirimi yapacaksak hammaddeyi de düşürelim. Zaten şu an küçük esnafın işleri kötü. Evine ekmek götürmeye uğraşıyor. Bir de bu eklenince durumu hayli vahim oluyor. Ayrıca ihracat yapmadığı için KDV’sini de geri alamıyor” ifadelerine yer verdi. 

MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ 2’YE AYIRMAK LAZIM 

Mobilya sektörünü değerlendirirken küçük esnafla, fabrikasyon üretim yapanları karıştırmamak gerektiğine dikkat çeken Taklacı, “Fabrikasyon ve el sanatları olarak mobilya dünyasını ikiye ayırmak lazım. Yapılan bu indirimle bu ayrımı yapmak artık şart. El sanatları yapan zanaatkarımız malzemesini alırken KDV’siz almalı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan KDV indiriminde de aynısı söylemiştik. Esnaf zorda malzemesini KDV’siz alsın diye.  Ne yazık ki bir şey değişmedi.  Böyle uygulamalar yapılırken mutlaka bizlerin, küçük esnafın görüşü alınmalı. Fabrikanın imkanları ile bizim imkanımız bir değil. Yüksek taksitli satış yapıyorlar. Esnaf bunu da yapamıyor. Süresi belli olmayan bu indirime esnafın dayanması mümkün değil” sözlerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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