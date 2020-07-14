Modern kurban satış alanı kuruldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı öncesinde Bağlum Karşıyaka’da kurulan modern kurban satış alanıyla vatandaşa ve esnafa huzurlu bir şekilde alışveriş yapma imkânı sunduklarını belirtti.

Altınok, “Keçiörenli ve Ankaralı hemşehrilerimizin kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Kurban satış alanımıza koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı afişleri astık. Aynı zamanda ekiplerimiz kurban satış alanını ve burada bulunan çadırları rutin aralıklarla dezefekte ediyor” dedi.

VATANDAŞIN TALEPLERİ İÇİN ÖZEL ZABITA EKİBİ

Keçiören Belediyesi tarafından yurdun dört bir yanından gelen besicilere Bağlum Karşıyaka’da tahsis edilen 600 çadır kapasiteli kurban satış alanı vatandaş ve esnafın büyük beğenisini kazandı. Belediye zabıta ve veteriner hekimleri tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında ayrıca alışveriş için gelen vatandaşın taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor.

TEMEL İHTİYAÇLAR BURADA KARŞILANABİLİYOR

Özellikle il dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin oluşturulduğunu aktaran Başkan Altınok, “Ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor” İfadelerini kullandı.

“SAĞLIK EKİPLERİMİZ SAHADA”

Kurban satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını da çizen Altınok, şunları aktardı:

“Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduk. Veteriner hekimler ile sağlık ekibimizin yanı sıra bir adet de ambulansımız hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibimiz hazır bulunuyor. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadığında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler, müsterih olsunlar. Gönül rahatlığı içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için biz gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz.”