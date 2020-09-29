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Modern pazarlarına bir yenisi ekleniyor

Pazar yerlerindeki dağınık alışveriş görüntüsüne son vererek pazar yeri anlayışına yeni bir soluk getiren Yenimahalle Belediyesi, ilçenin modern pazarlarına bir yenisini daha ekliyor.
Modern pazarlarına bir yenisi ekleniyor

2015 yılında 14 bin m2 alana sahip Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesislerini, 2019 yılında da 28 bin m2 alana sahip Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesislerini açarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, şimdi de Şentepe Kapalı Pazar Yeri için düğmeye bastı.  

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Halk tipi AVM
Modern bir AVM tarzında dizayn edilen kapalı pazar yerleri yalnızca pazar yeri ihtiyacına değil içerisinde bulundurduğu hizmet alanlarıyla da o mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılanması açısından da büyük önem taşıyor. Böylelikle pazar yerini alışveriş merkezi şeklinde inşa eden belediye, haftanın bir günü kullanılan pazarları vatandaşların hem alışveriş yapacakları hem de sosyal aktivitelerde bulunacakları Halk Tipi AVM’lere dönüştürüyor.

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Yenimahalle ve Karşıyaka’dan sonra Şentepe
Uzun yıllardır Şentepe Kapalı Pazarı olarak kullanılan ve yaklaşık 10 bin metrekare inşaat alanı üzerine projesi hazırlanan Çiğdemtepe Pazar Yeri ve sosyal Tesisleri; bodrum kat, zemin kat ve 1 kat olarak planlandı. Bodrum katında Pazar yeri ve teknik hacimlerin yer alacağı projenin zemin katında da Pazar alanı, zabıta noktası, sağlık ocağı olacak. 1’inci katta ise etüt merkezi, gençlik merkezi, çok amaçlı salon, YENİMEK kurs merkezi, kütüphane ve kafeterya yer alacak.  Bodrum ve zemin kat, Pazar kurulmadığı günlerde ise otopark olarak kullanılacak.

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