Modern seraya akıllı iklimlendirme 

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi’ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın iklimlendirme sistemleri tamamlandı.

Önümüzdeki günlerde Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki yetiştirilmeye başlanacak olan akıllı seranın çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.



Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık bölgesine kurulan modern seranın akıllı iklimlendirme sisteminin tamamlandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2 bin 880 metrekare büyüklüğünde olan seramızda ihtiyacımız olan bitkileri yetiştireceğiz. Park ve bahçelerimiz için her türlü çiçek ve fidanı dışarıdan almak yerine kendimiz üreteceğiz.” dedi.

“ÜRETTİĞİMİZ BİTKİLER KEÇİÖREN’E GÜZELLİK KATACAK”

Türkiye`de en çok park ve yeşil alanın Keçiören’de bulunduğu bilgisini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. İlçemizdeki 513 parkımızın tamamında çiçek ve ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz. Haliyle çok sayıda bitkiye ihtiyaç duyuyoruz. Hem tasarruf yapmak hem de istediğimiz bitkilere rahatlıkla ulaşabilmek için seramızı kurduk. Yakın zamanda tohumlarımız toprakla buluşacak, ürettiğimiz bitkiler Keçiören’e güzellik katacak.” değerlendirmesinde bulundu.