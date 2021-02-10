Modern sulama tesisleri Edirne çiftçisine yıllık 272 milyon 950 bin lira ilave gelir sağlıyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Edirne'de inşa edilen 50 sulama tesisi ile 473 bin 510 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını, bu sayede çiftçilere yıllık 272 milyon 950 bin 370 lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığını aktaran Yıldız, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Edirne ve Trakya'nın mümbit topraklarını sulamaya açarak tarım alanında önemli gelişmeler sağlandığını bildirdi.

Modern sulama projeleriyle tarımda verim ve gelir artışı sağlandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Edirne'de inşa edilen 50 sulama tesisi ile 473 bin 510 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Edirne topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 272 milyon 950 bin 370 lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Edirne'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 11 sulama inşaatı devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla toplam 349 bin 820 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 202 milyon 192 bin 960 lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Edirne zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

Yıldız, kentte taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda 114 taşkın koruma tesisi ile 93 yerleşim yeri ve 23 bin 370 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağlandığını ve 3 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.