Modern tefecilerin 'hizmet bedeli' tuzağına dikkat!

Modern tefeciler, acil nakit para ihtiyacı olan kişileri şimdi de faturalı GSM operatörleri üzerinden tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Modern tefeciler, acil nakit para ihtiyacı olan kişileri şimdi de faturalı GSM operatörleri üzerinden tuzağa düşürmeye çalışıyor. Kendisini telefonda danışman olarak tanıtan fırsatçılar, “hizmet bedeli” adında tuzağa düşürdükleri kişilerden binlerce lira alıyor.

Başkent'in işlek noktalarına son yıllarda modern tefeciler tarafından yapıştırılan "Hacizliye Kredi", "Acil Kredi" ilanlarını “Faturalı mobil GSM operatörlerine anında kredi” gibi ilanlar almaya başladı. Duvarlara ve otobüs duraklarına adım başı yapıştırılan yasa dışı kredi ilanları hem insanları faize çekerek uçuruma sürüklüyor hem de çevrede çirkin görüntülere sebep oluyor. Nakit paraya acil ihtiyacı olanları tuzağına düşürmeye çalışan bu fırsatçılar, faturalı GSM operatörleri üzerinden de insanları borçlandırıyor.

ACİL PARAYA İHTİYACI OLANLARI TUZAĞA DÜŞÜYORLAR

Ekonomik zorluk yaşayan ve nakit para ihtiyacı olan kişilerin bu ilanlara aldanıp ilan üzerindeki telefon numarasını araması fırsatçıların ekmeğine yağ sürüyor. Kredi çekme umudu ile ilanlardaki telefon numarasını arayan kişiler fırsatçıların tuzağına düşüyor. Telefonda kendisini danışman olarak tanıtan kişiler, kredi için arayan faturalı hat sahiplerinin kimlik bilgilerini alarak önceden anlaşmalı olduğu ve komisyonla çalıştığı bazı telefoncular üzerinden bir cihaz tanımlıyor.

Kişinin hattına tanımlanan sıfır kutusu hiç açılmamış telefon için neredeyse yarı yarıya yani ikinci el değerine ödeme yapılıyor. Bir anlamda tefeci gibi çalışan bu kişiler aradaki büyük farkı “hizmet bedeli” adında kendisi alıyor. Geriye kalan para ise banka hesabı üzerinden karşı tarafa gönderiliyor ya da elden veriliyor. Faturalı hat sahibi kişiler ise 12 ya da 24 ay boyunca yüklü telefon taksitleri ödemek zorunda kalıyor.

ZOR DURUMU FIRSATA ÇEVİRİYORLAR

Bu tarz yolları tercih eden kişiler genellikle bayilerle anlaşma yaparak bu sistem üzerinden haksız para kazanıyor. Nakit ihtiyacı olan kişilerin bu zor durumları böylelikle fırsata çevrilmiş oluyor. Görüştüğümüz GSM operatörü yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Gazetemize konuşan bir telefon bayi yetkilisi “Bu kişilere kanarsanız sıfır olan bir telefonu yarı yarıya zarar ederek veriyorsunuz. Aynı zamanda kayıt dışı kazancın bir parçası oluyorsunuz. Maddi anlamda daha büyük bir risk altında olabileceğinizi de söyleyebiliriz. Bu ilanlara kanıp da başvuru yapan kişi sayısı günlük 50’den fazla olduğunu duyuyoruz. Fırsatçıların yaptığı bu iş yasal değil” dedi.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

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