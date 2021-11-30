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Moderna'dan korkutan açıklama: Aşılar yeni varyanta karşı zorlanacak

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı gibi mRNA teknolojisi kullanan Moderna'nın CEO'su bir açıklama yaptı. Financial Times'a konuşan Stephane Bancel, "Şu an kullanılan aşılar yeni varyanta karşı zorlanacak" dedi.
Moderna'dan korkutan açıklama: Aşılar yeni varyanta karşı zorlanacak

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı gibi mRNA teknolojisi kullanan Moderna'nın CEO'su bir açıklama yaptı. Financial Times'a konuşan Stephane Bancel, "Şu an kullanılan aşılar yeni varyanta karşı zorlanacak" dedi.

Koronavirüsün 32 kez mutasyona uğramış yeni varyantı olan B.1.1.529, dünyayı alarma geçirdi. 

DSÖ'DEN AÇIKLAMA: ÇOK RİSKLİ

Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere yaptığı açıklamada Koronavirüs'ün Omicron varyantının küresel yayılma riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

MODERNA OMİCRON AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

ABD’li ilaç şirketi Moderna, 2022'nin başlarına kadar corona virüsün endişe veren Omicron varyantıyla mücadele etmek için güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu. Moderna’nın hali hazırda Covid-19’a karşı geliştirdiği, Pfizer/BioNTech’inkine benzer bir mRNA aşısı bulunuyor.

EŞİTSİZLİK TETİKLEDİ

Koronavirüsün 32 kez mutasyona uğramış yeni varyantı olan B.1.1.529, dünyayı alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan yeni varyant hakkında Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Hong Kong’ta tespit edilen 2 vakaya dikkat çeken Prof. Şener, “Bu iki vakada 4’üncü PCR testinde pozitiflik tespit edildi. 2 vaka da çift doz mRNA (Pfizer) aşılı. Bu durum mevcut testlerden de kaçabilme potansiyeli konusunda kuşku yaratıyor. Dolayısıyla gelinen noktada hem aşı hem de testlere güncelleme gelebilir” dedi.

NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edildi. Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana’da 50’den fazla vaka tespit edildi. Belçika, Omicron varyantının görüldüğü ilk Avrupa ülkesi oldu. Aşısız bir kişide Omicron varyantı tespit edildi. Bu kişinin enfeksiyon belirtileri göstermesinden sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.

VARYANTI KİM TESPİT ETTİ?

Yeni varyantın ilk genetik dizilimi Güney Afrika’dan Hong Kong’a giden bir kişiden alınan virüsten geldi. Dizilim Hong Kong tarafından sisteme yüklendi. Güney Afrika ve Botswana’da başka vakalar da tespit edildi.

DAHA BULAŞICI MI?

Omicron, bulaşıcılığıyla ün salan Delta varyantından daha bulaşıcı olmasıyla dikkat çekiyor.

BELİRTİLERİNDE FARKLILIK VAR MI?

Şu ana kadar Kovid-19 belirtilerinden farklı bir semptom gözlenmedi. DSÖ, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

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