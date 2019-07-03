Modifiye araç tutkununun şaşkına çeviren 'takı'sı

İstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı.