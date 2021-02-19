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Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı. Çatışmada, 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında silah sesleri duyuldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı otel çevresinde çatışma çıktı.

Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan 2 ismin kaldığı Nasaha Blood Otelinin çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı ifade ediliyor.

Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Güvenlik güçleri otelin kontrolünü sağladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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