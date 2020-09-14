Mogan'ın kaybedecek yılları kalmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, beraberindeki heyet ile birlikte Mogan Gölü’nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Şimşek, ikinci ihalenin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Mogan Gölü’nü ziyarette Başkan Şimşek’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden; Genel Müdür Halil Yıldız, Genel Müdür Yrd. Güven Duran, Daire Başkanı Savaş Cülcüloğlu, Daire Başkanı Salih Tan, Koordinatör Coşkun Yurt eşlik etti. Mogan Gülü’nün temizlik konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını aktaran Ramazan Şimşek, Mogan Gölü’nün sadece Gölbaşı için değil Ankara hatta Türkiye için büyük bir değer olduğunu ifade etti. Göreve geldikleri günden bu zaman dilimine kadar Mogan Gölü’nün temizliğini sürekli gündemde tuttuklarını aktaran Şimşek “Haziran 2017’de başlayan temizlik çalışmalarıyla gölün yüzde 40’ı temizlendi. İkinci ihalenin yapılmasını bekliyoruz. Moganımızın kaybedecek yılları kalmadı” dedi.

Mogan Türkiye’nin hepimizin değeri

Mogan Gölü’nün, sadece Gölbaşı nüfusunu ilgilendiren bir değer olmadığının altını çizen Ramazan Şimşek “.5.5 milyon Ankaralı ve ülkemiz için büyük bir değer olan Gölbaşımıza hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Mogan Ankara’nın nefes aldığı bir yer, adeta Ankara’nın denizi. “Bakan Bey ‘Ankara’nın yeşil çizgisi Gölbaşı olacak’ demişti. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir, göl temiz bir görüntüye kavuşur. Gölün temizlenmesiyle birlikte Gölbaşı Ankara’nın yeşil kenti olacak. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, temizliği dört gözle bekliyoruz” dedi.

Başkan Şimşek, Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin Ekim ayında tamamlanacağı müjdesini de sözlerine ekledi.