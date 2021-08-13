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Molde - Trabzonspor: 3-4

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Ele Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde'nin konuğu oldu.
Molde - Trabzonspor: 3-4

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran bordo-mavili ekip, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu.

STAT: Aker

HAKEMLER: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins

MOLDE: Linde - Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon (Dk. 86 Grodem), Mannsverk (Dk. 68 Breivik), Eikrem (Dk. 86 Fofana), Hestad (Dk. 69 Andersen), Risa, Omoijuanfo (Dk. 86 Sigurdarson), Brynhildsen (Dk. 111 Bolly)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Serkan Asan (Dk. 104 İsmail Köybaşı), Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 95 Abdulkadir Parmak), Bakasetas, Gervinho (Dk. 81 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 104 Trondsen), Djaniny (Dk. 88 Yunus Mallı)

GOLLER: Dk. 90+7 Sigurdarson (Molde) - Dk. 57 Edgar Ie (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bjornbak, Eikrem, Gregersen (Molde) - Bakasetas, Vitor Hugo, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Kaynak: Haber Kaynağı
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