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Molozların arasında bulunmuştu... Çok önemli bir eser çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde geçtiğimiz yıllarda molozların arasından bulunan ve bir çay bahçesinde sergilenen tarihi eser, Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla İznik Müzesi'ne taşındı. 
Molozların arasında bulunmuştu... Çok önemli bir eser çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde geçtiğimiz yıllarda molozların arasından bulunan ve bir çay bahçesinde sergilenen tarihi eser, Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla İznik Müzesi'ne taşındı. 

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz yıllarda molozların arasından bulunan oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı. Mermer sütün, Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla İznik Müzesi'ne bağlı arkeologlar tarafından, paletli iş makinesi eşliğinde kamyonete yüklendi. Büyük bir titizlikte taşınan tarihi eser, İznik Müzesi'ne götürülürken, önümüzdeki günlerde müzede sergilenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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