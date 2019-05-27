Moody’s, BDDK'nın döviz kararını negatif değerlendirdi

Moody’s, BDDK'nın döviz alımındaki gecikme kararının bankalar açısından olumsuz olduğunu ve negatif sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.

Moody’s Investors Service, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeyle gerçekleşmesi kararının, mevduat sahiplerinin güvenini azaltacağı gerekçesiyle Türk bankalarının kredi notları açısından negatif olduğunu dile getirdi.

BDDK'NIN UYGULAMASI NEGATİF

Moody’s tarafından hazırlanan haftalık ‘Kredi Görünüm’ raporunda, “Bankaların fonlama profillerindeki döviz mevduatları yoğunlaşmasındaki artış göz önüne alındığında, son düzenlemeler Türk bankalarının kredi kalitesi açısından olumsuz. Zira özellikle döviz mevduatı ile ilgili olarak mevduat sahibinin güvenini zayıflatıyor” denildi.