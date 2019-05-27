  • BIST 85.984
  • Altın 250,304
  • Dolar 6,0476
  • Euro 6,7689
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Moody’s, BDDK'nın döviz kararını negatif değerlendirdi

Moody’s, BDDK'nın döviz alımındaki gecikme kararının bankalar açısından olumsuz olduğunu ve negatif sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.
Moody’s, BDDK'nın döviz kararını negatif değerlendirdi

Moody’s Investors Service, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeyle gerçekleşmesi kararının, mevduat sahiplerinin güvenini azaltacağı gerekçesiyle Türk bankalarının kredi notları açısından negatif olduğunu dile getirdi.

BDDK'NIN UYGULAMASI NEGATİF

Moody’s tarafından hazırlanan haftalık ‘Kredi Görünüm’ raporunda, “Bankaların fonlama profillerindeki döviz mevduatları yoğunlaşmasındaki artış göz önüne alındığında, son düzenlemeler Türk bankalarının kredi kalitesi açısından olumsuz. Zira özellikle döviz mevduatı ile ilgili olarak mevduat sahibinin güvenini zayıflatıyor” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a çok sert tepki25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:35
  • Facebook kripto parası 'GlobalCoin'de çalışmaları hızlandırdı24 Mayıs 2019 Cuma 21:15
  • Termal otellere bayram ilgisi24 Mayıs 2019 Cuma 20:00
  • Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton24 Mayıs 2019 Cuma 19:00
  • Binlerce kişiye müjde: Bayramdan önce ödenecek24 Mayıs 2019 Cuma 10:08
  • "Çiğ süt desteği yarın ödenecek "24 Mayıs 2019 Cuma 05:58
  • Bakan Albayrak, İvme Finansman Paketi'ni açıkladı23 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi'ni açıkladı23 Mayıs 2019 Perşembe 13:55
  • ABD'nin ham petrol stokları arttı23 Mayıs 2019 Perşembe 10:52
  • Dolar/TL kuru yükselişte23 Mayıs 2019 Perşembe 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti