  • BIST 1.529
  • Altın 410,066
  • Dolar 7,0421
  • Euro 8,5502
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Moody's: İslami finans 2021 yılında büyümesini sürdürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2021 yılında küresel sukuk ihracının 190 ila 200 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini bilirdi.
Moody's: İslami finans 2021 yılında büyümesini sürdürecek

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “İslami finans, destekleyici hükümet politikaları, güçlü ürün talebi, pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek.” değerlendirmesinde yer verildi.

Açıklamada, “Sukuk ihracı rekor seviyelere yakın olacak, takaful (sigorta) primleri istikrarlı bir şekilde artacak ve İslami fonlar yıllık yüzde 4-5 büyüyecek” öngörüsüne yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Ashraf Madani ise, “İslami finansın 2021 ve sonrasında yükselmeye devam etmesini ve büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Sektör, geniş Müslüman nüfusa sahip ülkelerde genel olarak yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Madani, “Küresel sukuk ihracının, 2020'de yaklaşık 205 milyar dolarlık rekor ihracın ardından 2021'de yaklaşık 190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih ve Beyoğlu'nda23 Şubat 2021 Salı 11:53
  • Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Karabaczek: 'Türk inşaat şirketleriyle iş birliğinde büyük potansiyel görüyoruz'23 Şubat 2021 Salı 11:28
  • Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksit ödemesinin 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor23 Şubat 2021 Salı 11:19
  • Borsa güne yükselişle başladı23 Şubat 2021 Salı 10:15
  • Facebook, Avustralya'da kullanıcıların haber paylaşma yasağını kaldıracak23 Şubat 2021 Salı 10:05
  • AK Parti'den 'döviz rezervi' açıklaması23 Şubat 2021 Salı 10:04
  • Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti23 Şubat 2021 Salı 09:38
  • Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumunu bekliyor23 Şubat 2021 Salı 09:30
  • Emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler ön plana çıktı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:54
  • Mobil altyapının kurucusu Türk Telekom, 5G'de Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti