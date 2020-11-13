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Moody’s: Küresel ekonomik toparlanma artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,8 daralacağını, 2021'de yüzde 4,9'luk ve 2022'de yüzde 3,8'lik büyüme göstereceğini öngördü.
Moody’s: Küresel ekonomik toparlanma artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ekonomik toparlanmanın Avrupa ve ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tehdidi altında olduğunu belirterek, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,8 daralacağını öngördü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın küresel olarak ilerleme gösterdiği ancak kırılgan olmaya devam edeceği belirtildi.

G-20 ülkelerinin bu yıl ciddi üretim kayıpları yaşadığı anımsatılan açıklamada, ancak bazı ekonomilerdeki daralmanın diğerlerinden daha keskin olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, toparlanma hızının ülkeler arasında farklılık göstereceği kaydedilerek, "Yeni ortaya çıkan küresel ekonomik toparlanma, ABD ve Avrupa'da artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında." değerlendirmesinde bulunuldu.

G20 ekonomilerine ilişkin büyüme tahmini revize edildi
Toparlanmaya yönelik belirsizliklerin olduğuna işaret edilen açıklamada, ekonomik iyileşmenin aşının geliştirilmesine, salgının etkili bir şekilde yönetilmesine ve hükümetlerin politika desteğine bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Genel olarak yeni virüs dalgalarının aksamaya neden olmaya devam ettiği ülkelerde sürdürülebilir ekonomik iyileşme mümkün değil." ifadesi kullanıldı.

G20 ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerinde revizyona gidildiği belirtilen açıklamada, bu ekonomilerin 2020'de yüzde 3,8 küçülmesinin, 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Moody's'in ağustos ayındaki tahminlerinde, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 küçülmesi beklenirken, 2021'de yüzde 5,3 büyüyeceği tahmin edilmişti.

ABD ekonomisi için yüzde 3,6'lık daralma beklentisi
Açıklamada, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5,1 küçüleceği, 2021'de yüzde 4,2 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 1,6 daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu ülkelerin gelecek yıl yüzde 6,1 ve 2022'de yüzde 4,7'lik büyüme performansı göstereceği tahmin edildi.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de yer aldığı açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 küçülmesinin, 2021'de yüzde 4,2 ve 2022'de ise yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Avro Bölgesi için yüzde 7,7'lik küçülme tahmini
Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 7,7 daralacağı, 2021'de yüzde 4,7 ve 2022'de yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 5 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ekonomisinin yüzde 10,2 ve İngiltere ekonomisinin yüzde 10,7'lik daralma göstermesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde 9 küçüleceği tahmininde bulunuldu.

Türkiye'nin büyüme tahmininde değişikliğe gidilmedi
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise ekonominin bu yıl yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 7 ve 2022'de yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

Açıklamada, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 8,9, Brezilya ekonomisinin yüzde 5,7, Rusya ekonomisinin yüzde 5,5, Suudi Arabistan ekonomisinin yüzde 5, Arjantin ekonomisinin yüzde 12, Endonezya ekonomisinin yüzde 2 ve Meksika ekonomisinin yüzde 8,8 daralacağı tahmin edildi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininde değişikliğe gidilmediği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5 daralmasının, 2021'de yüzde 3,5 ve 2022'de yüzde 4'lük büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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