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Moody’s Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti

Piyasa beklentisi kredi notunun 'B1' olarak teyit edileceği, görünümün 'Durağan'a yükseltileceği yönündeydi.
Moody’s Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, son olarak 15 Haziran’da bir açıklama yapmış Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüştü. Bu, “yatırım yapılabilir” seviyenin üç kademe altı anlamına geliyor.

Ülkenin görünümünü de “negatifte” tutan Moody’s, o dönem yaptığı açıklamada ödemeler dengesi krizinin artmaya devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye’nin uzun süreli ekonomik ve finansal oynaklığa karşı kırılgan olduğunu açıklayan Moody’s, İstanbul’daki seçim tekrarını, ABD ile yaşanan S400 krizini, döviz rezervlerindeki düşüşü, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki şüpheleri “belirsizlikler” olarak değerlendirmişti.

Kredi derecelendirme şirketleri, ülkeleri ve şirketleri üç kategoride sınıflandırıyor: Yatırım yapılabilir, yatırım yapılamaz/spekülatif ve riskli/çöp seviye.

Moody's’in son değerlendirmesindeki Ba3 "yatırım yapılamaz"  sınıfına girerken B1 ise "yüksek derecede spekülatif" seviyesi.

Daha önce Türkiye’nin 2019’da küçüleceği tahmininde bulunan kredi derecelendirme şirketi, ekimde yaptığı açıklamada yılın ilk yarısında “ekonomideki güçlü performans” nedeniyle büyümeyi yüzde 0,25’e revize etmişti.

Açıklamada ayrıca "2020 ve 2021'de büyümenin en az yüzde 3'e çıkacağını düşünüyoruz" denilmişti.

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