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Moody’s: Türkiye'de 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir

"Dış finansal destek ve ABD ile gerilimin azalması kredi notunu olumlu etkileyebilir"
Moody’s: Türkiye'de 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sert şekilde küçüleceğini, gelecek yılda reel büyüme kaydedilebileceğini öngörürken, 2018'dekine benzer yeni bir kur şoku için uyarıda bulundu. Yabancı finansman desteğin ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinin ekonomiye olumlu katkı yapacağı belirtilirken, "Türkiye'nin negatif görünümü göz önüne alındığında pozitif görünüm ya da not yükseltilmesi ihtimali son derece düşük" denildi.

Moody's'in Türkiye ile ilgili yayınladığı ve kredi notu derecelendirmesi niteliği taşımayan raporda, Türkiye'nin kredi profilinin 'geçen üç yılda aşınan kurumsal ve yönetim gücündeki aşınmayı, uygulanan politikalardaki belirsizliği ve dış kırılganlıkları' yansıttığı belirtilirken, “Türkiye'nin finans piyasaları 2019'da geçici olarak istikrar kazandı, ancak o tarihten bu yana politikaların yönü ve şeffaflık konusundaki yeni endişeler istikrarı bozdu” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, politikaların ve şeffaflık konusundaki endişelerin rezervlerin daha da azalmasına, dolarizasyonun artmasına ve kurda tekrar yükselişe yol açtığı vurgulanırken, “Enflasyon ve dış kırılganlıklar yüksek seyretmeye devam ediyor, cari işlemler dengesinde dengenin neredeyse sağlanmasına rağmen lirada devam eden zayıflık bu duruma uygun koşullar yaratıyor” dendi.

"2021'de reel büyüme bekliyoruz"

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de reel GSYH'nin 2020'de koronavirüs şoku nedeniyle sert daralmasını, 2021'de reel büyüme kaydedilmesini bekliyoruz.

"Enflasyon ve dış kırılganlıklar yüksek seyretmeye devam ediyor, cari işlemler dengesinde dengenin neredeyse sağlanmasına rağmen TL'de devam eden zayıflık bu duruma uygun koşullar yaratıyor.

"2018'deki gibi kur krizine yol açabilir"

"Türkiye'de jeopolitik tansiyonun tekrar artması ve stagflasyonun daha da sürmesi ihtimali 2018'deki kur krizi veya zorlu koşulların tekrarlanmasına yol açabilir.

"Uygun demografisi ve çeşitlendirdiği ticaret ortaklıkları, AB ile gümrük birliği kredi notu açısından Türkiye'nin güçlü unsurları. Ilımlı borç yükü yetkililere bir miktar mali esneklik sunuyor.

"Türkiye'nin negatif görünümü göz önüne alındığında pozitif görünüm ya da not yükseltilmesi ihtimali son derece düşük.

"Dış finansal destek ve ABD ile gerilimin azalması kredi notunu olumlu etkileyebilir.

"Türkiye'nin kredi notu yurtdışından fonlama gereksinimlerini destekleyici etkin bir politika çerçevesi izlenmemesi, enflasyon baskılarının azaltılmaması ve ülkenin sürdürülebilir büyüme patikasına oturtulmaması halinde indirilebilir."

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