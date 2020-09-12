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Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncellemeye gidildiği bildirildi. 

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "B2"ye düşürüldüğü ve not görünümünün "negatif" olarak bırakıldığı kaydedildi.

"Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktör rol oynadı"
Ülkenin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktörün rol oynadığı belirtilen açıklamada, gerekçe olarak jeopolitik riskler ile ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler gösterildi.

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin takvim dışı bir değerlendirmeye giden Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.

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