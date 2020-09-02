  • BIST 1.086
  • Altın 466,968
  • Dolar 7,3674
  • Euro 8,7373
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

'Mor lavaş' ihracat hazırlığında

Çorum'da ayda 700 bin paket lavaş ihraç edilen tesiste mor sebze ve meyvelerin özleri kullanılarak üretimine başlanan "Mor lavaş" da Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine satılacak.
'Mor lavaş' ihracat hazırlığında

Çorum'da bir firma, mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen karışımı kullanarak ürettiği lavaşı dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, ayda ortalama 1 milyon 100 bin paket lavaş üretiyor.

Beş bin metrekare alana kurulu tesiste yaklaşık 100 çalışanla üretilen lavaşların 700 bin paketi Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Mısırlı, ıspanaklı, domatesli lavaştan sonra "mor lavaş" üretmeye başladılar
Firmanın Genel Müdürü Özkan Akdoğan, AA muhabirine, ürün çeşitliliğini geliştirmek ve pazar payını artırmak amacıyla Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Mısırlı, ıspanaklı, domatesli, körili ve tam buğdaylı gibi çeşitlere kısa süre önce "mor lavaş"ı eklediklerini belirten Akdoğan, "İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nce mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen 'mormiks' kullanarak mor lavaş üretmeye başladık. Özellikle şeker hastaları mor lavaşa ilgi gösteriyor." dedi.

Mor lavaşın iç ve dış pazarda talep görmesinden dolayı tesisin üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkartmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Akdoğan, "Aylık 1 milyon 100 bin olan üretimimizi yeni yatırımımızın 2 ay içinde tamamlanmasıyla aylık 2 milyona çıkartacağız." diye konuştu.

"Kapasiteyi artırdığımızda üretimimizin yüzde 10'unu bu ürüne yönlendireceğiz"
Sağlıklı ürünler üretme gayreti içinde olduklarının altını çizen Akdoğan, şunları kaydetti:

"Mormiks, doğal antioksidandır. Yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermez. Mor renkli meyve ve sebze özlerinin saflaştırılmasıyla elde edilmiştir. Katkı maddesi içermediği için tamamen sağlıklıdır. Ürünleri şeker hastalarının kullanabileceği ölçüye getirmektedir. Kanda dengeli şeker oranı oluşturmaktadır. Başta şeker ve tansiyon olmak üzere, birçok hastalığa karşı vücudu koruyan mormiksli lavaş, iç ve dış pazardan talep görüyor. Türkiye'deki bütün ulusal marketlerde de ürünlerimiz yerini aldı. Yeni yatırımlarla kapasiteyi artırdığımızda üretimimizin yüzde 10'unu bu ürüne yönlendireceğiz. Hem yurt içine, hem de yurt dışına satışımız olacak. Büyümeye devam ediyoruz. Ülke ekonomisine yapacağımız katkılardan ötürü mutluyuz."

Akdoğan, mor lavaşı Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek için hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi02 Eylül 2020 Çarşamba 13:02
  • Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı02 Eylül 2020 Çarşamba 13:01
  • Konut satışında yüzde 23,5’lik artış sağlandı02 Eylül 2020 Çarşamba 13:00
  • Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı02 Eylül 2020 Çarşamba 12:04
  • Yerli orta gerilim motor ile jeneratörü Aksaray'da üretilecek02 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
  • İş yerleri ve sigortalılara iki yılda 83 milyar lira destek verildi02 Eylül 2020 Çarşamba 11:48
  • Bakan Pakdemirli: Sertifikalı tohum üretimimiz 1 milyon 143 bin tona çıktı02 Eylül 2020 Çarşamba 11:47
  • Bakan Selçuk: 83 milyar lira destek sağladık02 Eylül 2020 Çarşamba 10:06
  • TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı02 Eylül 2020 Çarşamba 09:41
  • Velilere KDV indirimi uyarısı01 Eylül 2020 Salı 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti