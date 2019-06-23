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'Mor tarlalar' turizme renk katıyor

"Lavanta üssü" olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde mor rengin hakim olduğu lavanta tarlaları, ziyaretçi akınına uğradı.
'Mor tarlalar' turizme renk katıyor

Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen mor tarlalarda hareketlik yaşanırken, ziyaretçiler eşsiz güzellikler içerisinde vakit geçiriyor. 

Köyde yerli üreticilerin kurduğu tezgahlarda lavantaya dair ürünleri satın alma fırsatı bulan ziyaretçiler, mor tarlalarda fotoğraf çektirerek bu renkli anları ölümsüzleştiriyor.

Bu sezon kampçıların da gözdesi haline gelen lavanta tarlaları, rengarenk görüntülere ev sahipliği yaparak, doğaseverleri mutlu ediyor.

Sezonun kısa süre önce açılmasına rağmen binlerce kişiyi ağırlayan "Lavanta Kokulu Köy" projesinin gerçekleştirileceği Kuyucak köyünde düzenlenmesi planlanan "Lavanta Günleri"nde ziyaretçi sayısının daha da artacağı öngörülüyor.

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta sezonunun hızlı başladığını söyledi.

Sezonun yeni başlamasına rağmen birçok turisti ağırladıklarını ifade eden Sağdaş, bu durumun kırsal turizme katkı sağladığını kaydetti.

Lavanta turizminin çok güzel boyutlara ulaştığını aktaran Sağdaş, şöyle devam etti:

"Önceki yıllarda gelen turist sayısının katlayarak artacağına inanıyoruz. Bu sezon hazirandan önce de birçok ziyaretçi geldi. Onları saymadığımız halde şu anki ziyaretçi sayımız 100 bin. Ziyaretçilerimiz yoğunlukla gelmeye devam ediyor. Önceki yıllarda temmuzda ulaştığımız rakama bu sezon haziranda ulaştık. Isparta turizmi verilen destek ve yatırımlarla çok iyi yere geldi. Yabancı turistler de gelmeye başladı. Ruslar tur düzenliyor. Bu yıl yöre gerçekten ziyaretçi akınına uğradı. Yoğun şekilde devam ediyor. Sezon yeni başladı diyoruz ama bu sürede 100 bin sayısına ulaşmak bizim için sevindirici. Lavanta, bu yıl önceki yıllara rağmen altın yılını yaşayacak."

"Bölgemizin kalkınmasına etki yapıyor"

Sağdaş, tarlalarda farklı konseptlerin bulunduğu ve evlenecek çiftlerin düğün fotoğraflarını buralarda çektirdiğini ifade etti.

Sağdaş, "Lavanta bahçeleri yükselen trend. Bu önemini korumakta. Bölgemizin kalkınmasına etki yapıyor. Bu yıl Valiliğimiz öncülüğünde Lavanta Günleri düzenlenecek. Bu da turizme çeşitlilik ve hareket katacaktır. Biz herkesi lavanta bahçelerine bekliyoruz. İnsanlara iyi gelecektir." diye konuştu.

Lavanta üreticisi Hüseyin Avcı, yerli ve yabancı turistin lavanta tarlalarına ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Avcı, "Buraya hiç gelmeyen misafirlerimizi koşarak hatta uçarak buraya davet ediyoruz. Onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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