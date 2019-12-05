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Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

Moritanya kara sularında göçmen teknesinin batması sonucu 57 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi ise kurtarıldı.
Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

Moritanya hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İspanya'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı. Olayda düzensiz göçmenlerden 57'sinin cesedine ulaşılırken, 74 'ü ise kurtarıldı.

Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen düzensiz göçmenlere gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu belirtildi. 

Moritanya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı ana güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

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