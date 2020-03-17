  • BIST 84.097
  • Altın 306,231
  • Dolar 6,4830
  • Euro 7,1542
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -3 °C
»

Morpa kampüs nedir, ne işe yarıyor, nasıl üye olunur, ücretli mi?

Korona virüsle mücadele kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime hazırlanılırken, kimi özel kurumlar öğrencilerine morpa kampüs gibi platformlar sunuyor. Peki Morpa Kampüs nedir, ne işe yarıyor, ücretli mi, nasıl üye olunur?
Morpa kampüs nedir, ne işe yarıyor, nasıl üye olunur, ücretli mi?

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de görülmeye başlayan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okulların belli bir süreliğine tatil edilmesiyle okullar ve veliler internetten üzerinden alternatif eğitim modelleri arayışına girdi. 

Mili Eğitim Bakanlığı, EBA aracılığı ile uzaktan eğitim vermeye hazırlanırken, kimi özel okullar öğrencilerine başka başka alternatif modeller sunmaya başladı. 

Morpa kampüs nedir

Morpa Kampüs platformu da bunlardan biri. 

İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerine derslerde destek olmak için hazırlanmış ve çok sayıda içeriğin bulunduğu bir platform olan morpa kampüsü bilgisayarlardan, cep telefonlarından erişiliyor. 

uza-iki.jpg

Morpa kampüste tüm içerikler MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış.

Morpa kampüs, öğrencilere uzaktan eğitim desteği sağlıyor ve bu hizmeti ücretli olarak veriyor. 

Morpa kampüse nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar?

Bu platformun 1 yıllık ücreti 192 TL.

Üye olunduktan sonra üye bilgileri ile giriş yapılıyor ve içeriklerden faydalanılıyor. 

Bu sistemle öğretim programlarına göre öğrenci gelişimleri; öğretmenler ve üye öğrencinin velisi tarafından izlenebiliyor.

Okul yöneticileri ise okullarındaki öğretmenlerin çalışmalarını ve öğrencilerin başarı durumlarını takip edebiliyor.
Bunların yanında öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerin kazanımlara uygun gelişimini ayrıntılı raporlarla izleyebiliyor, öğrencileriyle ya da zümredeki diğer öğretmenlerle içerik paylaşımlarında bulunabiliyor.

Morpa Kampüs ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve üye öğrencilerin velileri tarafından kullanılıyor.

Bu platformda ödevler yapılabiliyor, eğitici videolar izlenebiliyor, bunlar öğretmen, veli ve okul idarecileri tarafından ayrı ayrı takip edilebiliyor. 

 

morpa-bir.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak20 Şubat 2020 Perşembe 13:36
  • Kırşehir'de okullar tatil edildi13 Şubat 2020 Perşembe 09:59
  • KPSS 2020 yerleştirme takvimi belli oldu: KPSS ne zaman yapılacak?12 Şubat 2020 Çarşamba 14:24
  • ÖSYM'de mobil başvuru dönemi11 Şubat 2020 Salı 12:11
  • MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün10 Şubat 2020 Pazartesi 12:36
  • Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti için hazırız, yarını bekleyin09 Şubat 2020 Pazar 16:06
  • YKS başvuruları bugün başlıyor!06 Şubat 2020 Perşembe 09:19
  • İstanbul'da okul servislerine denetim03 Şubat 2020 Pazartesi 11:06
  • Okullarda ikinci yarıyıl maratonu başlıyor02 Şubat 2020 Pazar 13:46
  • MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimi uygulamaya koydu28 Ocak 2020 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti