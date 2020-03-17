Morpa kampüs nedir, ne işe yarıyor, nasıl üye olunur, ücretli mi?

Korona virüsle mücadele kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime hazırlanılırken, kimi özel kurumlar öğrencilerine morpa kampüs gibi platformlar sunuyor. Peki Morpa Kampüs nedir, ne işe yarıyor, ücretli mi, nasıl üye olunur?

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de görülmeye başlayan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okulların belli bir süreliğine tatil edilmesiyle okullar ve veliler internetten üzerinden alternatif eğitim modelleri arayışına girdi.

Mili Eğitim Bakanlığı, EBA aracılığı ile uzaktan eğitim vermeye hazırlanırken, kimi özel okullar öğrencilerine başka başka alternatif modeller sunmaya başladı.

Morpa kampüs nedir ?

Morpa Kampüs platformu da bunlardan biri.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerine derslerde destek olmak için hazırlanmış ve çok sayıda içeriğin bulunduğu bir platform olan morpa kampüsü bilgisayarlardan, cep telefonlarından erişiliyor.

Morpa kampüste tüm içerikler MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış.

Morpa kampüs, öğrencilere uzaktan eğitim desteği sağlıyor ve bu hizmeti ücretli olarak veriyor.

Morpa kampüse nasıl üye olunur , üyelik ücreti ne kadar ?

Bu platformun 1 yıllık ücreti 192 TL.

Üye olunduktan sonra üye bilgileri ile giriş yapılıyor ve içeriklerden faydalanılıyor.

Bu sistemle öğretim programlarına göre öğrenci gelişimleri; öğretmenler ve üye öğrencinin velisi tarafından izlenebiliyor.

Okul yöneticileri ise okullarındaki öğretmenlerin çalışmalarını ve öğrencilerin başarı durumlarını takip edebiliyor.

Bunların yanında öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerin kazanımlara uygun gelişimini ayrıntılı raporlarla izleyebiliyor, öğrencileriyle ya da zümredeki diğer öğretmenlerle içerik paylaşımlarında bulunabiliyor.

Morpa Kampüs ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve üye öğrencilerin velileri tarafından kullanılıyor.

Bu platformda ödevler yapılabiliyor, eğitici videolar izlenebiliyor, bunlar öğretmen, veli ve okul idarecileri tarafından ayrı ayrı takip edilebiliyor.