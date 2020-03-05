Moskova randevusu bugün

Putin’le bugün Moskova’da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin mühimmat desteği açıklamasına ilişkin “Trump’a bu tür taleplerimizi ilettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İdlib konu başlığını görüşmek üzere Moskova’da. Bölgeyi ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit eder hale gelen krize kalıcı bir çözüm için Rusya lideri Putin ile masaya oturacak. Dünya nefesini tutmuş kritik zirveyi ve sonuçlarını beklerken Moskova’dan Türkiye’yi kızdıracak açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’deki muhalif mevzilerin Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini ve “siviller ile Rus hava üssü Hmeymim’in bulunduğu bölgelerin her gün topçu atışı altında olduğunu’”iddia etti.

Reuters’ın Rus Ria ajansına dayandırdığı habere göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yazılı açıklamasında Türkiye’yi “İdlib’de asker ve silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda Moskova’yla yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve anlaşmaya uymak yerine Esad karşısı muhalif birliklere yardım ettiğini” söyledi. Konaşenkov Türkiye’nin İdlib’e “mekanize birlikler oluşturmaya yetecek kadar asker yığdığını”, bunun da uluslararası hukukun ihlâli olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin arasında düzenlenecek İdlib zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, “İdlib´deki krizini sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz” dedi.

Rusya´nın haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Peskov, “İdlib krizini Erdoğan ile görüşmek için planlar hazır. Krizi, bu krizin nedenlerini, bu krizden kaynaklanan zararlı etkenleri sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. Peskov, söz konusu tedbirlerin neler olduğu sorusuna ise “Yarını bekleyelim” cevap verdi

RUSYA '93 HARBİ'Nİ HATIRLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen ‘93 Harbi’ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Suriye’de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki gerilim yaşanırken sosyal medya platformundan yapılan paylaşım dikkati çekti. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazandığı hatırlatılan iletide şu ifadelere yer verildi: “1877-1878 yılında gerçekleşen Rus-Türk savaşının en kritik çarpışmaları Bulgaristan’da yaşandı. Bulgarlar ülkelerinin Osmanlı yönetiminden kurtulmasını ve San Stefano (Ayastefanos) Anlaşması’nın imzalandığı tarihi ‘Ulusal Bağımsızlık Günü’ ve milli bayram ilan etti. 93 Harbi’ ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’ydı. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak biliniyor.”

LINDSEY GRAHAM'DEN UÇUŞA YASAK BÖLGE ÖNERİSİ

ABD’li Senator Lindsey Graham, sosyal medya hesabı üzerinden İdlib’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İnsani krizin daha da kötü gitmemesi için İdlib’in uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin gerektiğini belirten Graham, “Putin ve Esad savaş suçlusu gibi davranıyor” dedi. Lindsey Graham, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “ABD de dahil olmak üzere, şu anda tüm dünya için insani kriz daha da kötüye gitmeden önce İdlib’i uçuşa yasak bölge ilan etme zamanıdır. Rus Putin ve Suriyeli Esad, savaş suçlusu gibi davranıyor. Suriye’den öğrendiğim bir şey var; bir problemi görmezden gelmek, o sorunu daha da kötü bir hale getiriyor...”