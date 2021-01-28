Mostafa Mohamed Galatasaray'da

Galatasaray, Mostafa Mohamed’in transferi için kulübü Zamalek ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, 1.5 yıllığına kiralanacak Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar olacak.
Galatasaray, Mostafa Mohamed’in transferi için kulübü Zamalek ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, 1.5 yıllığına kiralanacak Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar olacak.
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