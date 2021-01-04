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Mostar'daki 'tarihi' yerel seçimin sonuçları açıklandı

Şehir Konseyi'nde Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği 13, Mostar Koalisyonu 12, Bosna Hersek Bloku 6, Hırvat Cumhuriyet Partisi 3, "Burada Kalın" Sırp ittifakı 1 üye ile temsil edilecek.
Mostar'daki 'tarihi' yerel seçimin sonuçları açıklandı

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra ilk kez 20 Aralık 2020'de yapılan yerel seçimin resmi sonuçları açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) açıkladığı sonuçlara göre, 35 üyeli Şehir Konseyinde Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BIH) 13, Mostar Koalisyonu 12, Bosna Hersek Bloku 6, Hırvat Cumhuriyet Partisi 3 ve "Burada Kalın" Sırp ittifakı da 1 sandalye kazandı.

Şehir için "tarihi" bir öneme sahip yerel seçimde, yeni belediye başkanını seçecek Şehir Konseyi'ne girebilmek için 22 siyasi parti, 4 bağımsız aday, 4 ittifak ve 1 bağımsız listeden toplam 370 aday yarışmıştı.

12 yıl yerel seçim yapılamadı
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise Şehir Konseyi oldu. Ancak bu düzenlemenin, Hırvatların karşı çıkması nedeniyle onaylanamaması şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Mostar'da şehir statüsüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamadı.

Haziran 2020'de siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre, ilk olarak 6 seçim bölgesinden 22 ve ortak listeden ise 13 şehir konseyi üyesi belirlenecek, daha sonra ise konsey üyeleri yeni belediye başkanını seçecek.

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