  • BIST 1.359,550
  • Altın 496,87
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Moto kuryeler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki moto kurye arasında çıkan bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan Tayfur Kürşat Cantez (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Ekrem B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Moto kuryeler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde moto kurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez ile Ekrem B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında iş yerinde başlayan tartışma, iş yerinin önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Ekrem B. yanındaki bıçağı çıkartarak Tayfur Kürşat Cantez'i ağır yaraladı.

280720210748060902351.jpg

Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servise ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Cantez'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan Cantez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantez'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüphelinin eşkâl bilgisini alarak, yakalamak için çalışma başlattı. Koordineli bir çalışma yürüten ekipler, kısa sürede Ekrem B.'yi suç aleti ile yakaladı. Gözaltına alınan Ekrem B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu toplanıyor! Vaka sayıları 20 bine yaklaştı28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:26
  • Motosiklet bariyerlere çarptı, 2 ağır yaralı28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:20
  • Moto kuryeler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:17
  • Ekvador'da 85 kişide Kovid-19'un Delta varyantı görüldü28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:00
  • AK Parti'li Turan: 'Göçmene 10 katına su satacağım' diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız27 Temmuz 2021 Salı 22:23
  • Erdoğan: Türkiye, terörle mücadelede Angola'nın yanında yer alacaktır27 Temmuz 2021 Salı 22:22
  • Adana'nın 2 ilçesinde korkutan orman yangını!27 Temmuz 2021 Salı 16:44
  • Kargo şirketinden Adalar tarifesi27 Temmuz 2021 Salı 16:38
  • Şekerli içecekleri en çok tüketen ülke Belçika27 Temmuz 2021 Salı 16:32
  • Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü27 Temmuz 2021 Salı 16:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti