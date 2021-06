Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ilk podyum sevincini yaşayan Deniz Öncü'nün hedefi, MotoGP şampiyonluğu

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında 3. olan milli sporcu Deniz Öncü, Türkiye'ye MotoGP dünya şampiyonluğu kupasını getirerek tarihe geçmek istediğini söyledi.

Barselona kentinde düzenlenen yarışta 3. olarak bu sınıfta kariyerinin ilk podyum sevincini yaşayan 17 yaşındaki motosikletçi Deniz Öncü, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Barselona'da elde ettiği derecenin, spor hayatının unutulmaz anlarından olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Dünya şampiyonasında ilk podyumumdu. Ödül kürsüsüne çıkmışlığım vardı ama dünya şampiyonası seviyesinde değildi. Bu kategoride dünyanın en hızlı 250 cc'lik motorları var. Yine bu kategoride olan herkes ülkesinin şampiyon motosikletçileri ve Moto3'ün alt kategorilerinde şampiyon sporcular. Yani çok zor bir kategori. İlk defa bu kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdim. Gerçekten çok mutlu oldum." diye konuştu.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ikiz kardeşi Can Öncü'nün ardından Türkiye'ye kupa kazandıran ikinci Türk sporcu olmasıyla ilgili Deniz Öncü, "Moto3'te Türkiye'den daha önce kimse podyuma çıkamamış ve bakıyorsunuz aynı aileden kardeşim ve ben podyum yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Kupayı kazandığında duygusal anlar yaşadığını dile getiren genç sporcu, "Son üç-dört gün telefonum hiç susmadı. Podyumdan sonra ilk konuştuğum kişi babamdı, çok mutluydu. Sonrasında annem ve kardeşimle konuştum ve onlar da çok mutluydu. Annem hatta ağladı. Normaldir, podyum sırasında ben de biraz gözyaşı dökmüştüm." açıklamasını yaptı.

Ay-yıldızlı sporcu, iki sezondur Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarıştığını, Moto3'teki en iyi takımdan birinde olduğunu vurguladı.

"Kenan (Sofuoğlu) abi sürekli ilgileniyor"

Hobi olarak 4 yaşında motor sürmeye başladığını anlatan milli sporcu, 2014'te Ankara'da bir süpermoto yarışına katıldıklarını ve orada Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile tanıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kenan ağabey orada bize 'İsterseniz racing dalını deneyin, ben de size elimden geldiğince yardımcı olayım.' dedi. Bizi güzel yerlere çıkartmak, Türkiye'den güzel sporcular yetiştirmek istiyordu. Bundan sonra Kenan Sofuoğlu, bize ağabeylik ve hocalık yaptı. Kenan ağabey sürekli ilgileniyor. Son yarışta Barselona'da da yanımdaydı. Antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz, neredeyse her gün onun kanatları altına aldığı motosikletçi arkadaşlarımızla yazışıyoruz. Ona göre antrenman planları, yarış planları yapıyoruz. Bize gereken taktikleri söylüyor. Yani sürekli temas halindeyiz."

Deniz Öncü, Alanya'da oturmasına rağmen antrenmanlar için Sakarya'da milli motosikletçilerle aynı evde kaldığını ve Kenan Sofuoğlu'nun motosiklet pistinde beraber sürekli antrenman yaptıklarını belirtti.

"Asıl hedefim MotoGP'ye çıkmak"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başlangıçta motosiklet sporunu çok olumsuz etkilediğini belirten genç sporcu, "Seyircisiz yarışmak üzücüydü. Son Barselona yarışında yüzde 50 seyirci vardı ve çok güzeldi. Çünkü uzun zaman sonra tribünlerde seyirci görmek çok farklıydı." yorumunu yaptı.

Geçen sene Moto3 kategorisinde başarılı bir sezon geçirmesine rağmen podyum sevinci yaşayamadığını hatırlatan Deniz, "Hiçbir zaman geri adım atmadım. Sürekli başarılı olmak istedim. Aynı zamanda şansızlıklar peşimi bırakmıyordu. Sürekli bir şey oluyordu. Bu ilk podyum ile şanssızlığımı kırmış oldum gibi. Daha güzel başarıların geleceğini ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başladığını ancak ilk iki yarışın biraz kötü geçtiğini kaydeden milli sporcu, "Her yarış için hedef koyuyorum. Her yarış güzel geçerse, sene sonunda da şampiyonluk gelir. Şu anda podyuma çıktım ve artık her yarışta ilk 3'e girmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadedeki planlarıyla ilgili soruya Deniz Öncü, "Önümüzdeki sene için planlarımı açıklamak istemiyorum ama gelecek için asıl hedefim MotoGP'ye çıkmak. MotoGP'de şampiyonluk elde etmek istiyorum. 'Nasıl tanınmak isterdin?' dediğinizde, MotoGP dünya şampiyonu olarak tanınmak isterim." yanıtını verdi.

Gelecek hafta Almanya ayağında yarışacağını hatırlatan ay-yıldızlı sporcu, "Almanya yarışından umutluyum. O pisti seviyorum. Umuyorum ki güzel bir hava yaşanır. Daha çok kuru havayı seviyorum ama yağmur yağarsa da elimden geleni yapacağım. Sonraki birkaç pistte daha yarışların güzel geçeceğine inanıyorum. Önemli olan sadece sevdiğim pistlerde değil bütün pistlerde hızlı olmak ve podyuma çıkabilmek. Tek hedefim bu." diyerek sözlerini tamamladı.