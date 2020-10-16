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MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'siyle sürecek.
MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

İspanya'nın Alcaniz bölgesindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'ndeki yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Kariyerinde 7 MotoGP şampiyonluğu bulunan Monster Energy Yamaha takımının 41 yaşındaki İtalyan pilotu Valentino Rossi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamayacağı yarış, 18 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 8. yarışında bir kez daha bitiş çizgisini ilk sırada geçen Fransız Quartararo'nun ardından son etapta ise Ducati'den Danilo Petrucci birincilik sevinci yaşadı.

Sezonun 10. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 115 puan

2. Joan Mir (İspanya): 105

3. Andrea Dovizioso (İtalya): 97

4. Maverick Vinales (İspanya): 96

5. Takaaki Nakagami (Japonya): 81

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