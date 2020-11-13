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MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. yarışı Valencia Grand Prix'siyle sürecek.
MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.50'de gerçekleştirilecek. 

Yarış ise 15 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun geride kalan bölümünde Petronas Yamaha'dan Fabio Quartararo 3, takım arkadaşı Franco Morbidelli 2, Joan Mir, Alex Rins (Suzuki Ecstar), Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci (Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) ve Brad Binder (Red Bull KTM) ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 162 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 125

3. Alex Rins (İspanya): 125

4. Maverick Vinales (İspanya): 121

5. Franco Morbidelli (İtalya): 117

Kaynak: Haber Kaynağı
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