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MotoGP İspanya Grand Prix'sini Miller kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının Avustralyalı pilotu Jack Miller birinci oldu.
MotoGP İspanya Grand Prix'sini Miller kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 4. mücadelesi, Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Jack Miller, 3. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 2. galibiyetini elde etti. Miller, bu sezon yarış birinciliğine ulaşan 3. farklı sürücü oldu.

Bitiş çizgisini takım arkadaşı Miller'dan 1.9 saniye sonra geçen Francesco Bagnaia 2'nci, liderin 2.5 saniye gerisindeki Petronas Yamaha pilotu Franco Morbidelli ise 3. sırayı aldı.

Bagnaia, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) "pole pozisyonu"nda başladığı yarışı 13. sırada bitirmesiyle pilotlar klasmanından liderliğe yükseldi.

Sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'si, 16 Mayıs'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 66 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 64

3. Maverick Vinales (İspanya): 50

4. Joan Mir (İspanya): 49

5. Johann Zarco (Fransa): 48

Kaynak: Haber Kaynağı
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