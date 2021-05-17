  • BIST 1.441
  • Altın 496,181
  • Dolar 8,3200
  • Euro 10,0991
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı

Iğdır'da araç kiralama şirketinin, 17 günlük tam kapanmada havalimanında beklettiği otomobilin motor bölümüne bir kuşun yuva yaptığı anlaşıldı.
Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı

Kontrollü normalleşmeye girilmesi ile 17 günlük tam kapanmada havalimanında beklettiği araçlara bakım yaptıran Muhsin Yıldırım, otomobillerden birinin motor bölümünde kuşların yuva yaptığı ve içinde iki yumurta olduğunu öğrendi.

Otomobilin yanına giden Yıldırım, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Anne kuşun yuvasına gelmesi için otomobili havalimanında durduğu yere bırakılmasını isteyen Muhsin Yıldırım, "Tam kapanma nedeniyle otomobilleri kent merkezi ve hava limanında bekletiyorduk. Kontrollü normalleşme ile birlikte araçları yıkatıp, bakım ve onarım yaptırdık. Araçlardan birinin kaportasını açan görevli motor kısmında kuşun yuva yaptığı ve içerisinde de iki yumurta olduğunu görünce bize haber verdi. Gelip baktığımda çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeye tanıklık ediyorum. Çalışanlara aracı aldıkları yere götürüp bırakmalarını istedim. İnşallah anne kuş yuvasına geri döner. Yavrular yumurtadan çıkıp, büyüyene kadar aracı kiraya vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
  • Şanlıurfa’da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
  • İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:13
  • İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti