Motor yıkama aracı rahatlatır

Oto yıkamacısı Bülent Usta LPG’li araçlar dahil tüm araçların motorunun yıkanabileceğini belirterek, “Motor yıkama aracın çabuk ısınmasını önler. Rahat hava almasını sağlayarak çekişini artırır” dedi.

Oto yıkamacısı Bülent Usta LPG’li araçlar dahil tüm araçların motorunun yıkanabileceğini belirterek, “Motor yıkama aracın çabuk ısınmasını önler. Rahat hava almasını sağlayarak çekişini artırır” dedi.

Yeni Başkent Sanayi Coşkun Oto Halı yıkama işletmecisi Bülent Değirmenci gazetemize araç yıkama fiyatları ve motor yıkamanın faydaları nı anlattı. Binek bir otomobilin yıkama ücretinin 30 TL olduğu bilgisini veren Bülent Usta, motor yıkamanın da her araç için yapılabileceğini ancak işi bilen kişinin bu işi yapmasını gerektiğini söyledi. Motor yıkamanın ücreti ise 40 TL’den başlıyor.

İÇ DIŞ YIKAMA 30 LİRA

Fiyatlar hakkında bilgi veren Bülent Usta, “Normal araçların iç dış yıkama ücreti 30 TL’den başlıyor. Buna motor yıkama dahil edilirse 40 TL eklenerek 70 lira oluyor. Yalnızca dış yıkama 15 TL’ye yıkanıyor. Jeepler olursa araç boyutunu büyürse 10-20 TL daha pahalı oluyor. Onun dışında muayeneye giden araçları hazırlıyoruz. Detaylı iç, dış ve motor yıkama yapılır onu da 100 liraya yapıyoruz. Oto kuaför yapıyoruz. Koltuklar dahil aracın tamamı en ince şekilde yıkanıyor onun fiyatı da 250 TL’den başlıyor. Günde ortalama 10-15 arası araç yıkıyoruz. Bu havanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Açık havalarda daha çok yağışlı havalarda daha az iş oluyor” ifadelerine yer verdi.

MOTOR YIKAMA OTOMOBİLİN ÇABUK ISINMASINI ÖNLER

Değirmenci:

“Bütün arabaların motoru yıkanır. Biz yıllarca tamircilik yaptık, daha sonra bu işlere başladık. O yüzden aracın nereden su alacağını nereden arıza yapacağını biliyoruz ona göre dikkat ediyoruz. Ayrıca herhangi bir arıza durumu olursa anında müdahale edebiliyoruz. Motor yıkamanın araca faydası olur. Motorun etrafı hava aldığı yerler kapandıysa açılarak motor daha rahat çalışır. Ayrıca üzeri kir bağlamış yerler motorda normalden daha fazla ısınmaya sebep olur. Yıkandıktan sonra motor daha serin çalışır ve bu da aracın gidişine fayda sağlar. Isınan araba yığılma yapar.”

LPG’Lİ ARACIN MOTORU YIKANIR MI?

Değirmenci:

“LPG’li araç yıkanır mı diye bir tereddüt var. Bu tamamen yanlış. İşi bilen usta yıkar. Vatandaşlarımız bilmedikleri ustaya gidip araç yıkatmasın. Bir otomobil ortalama 45 dakikada yıkanır motor dahil edilirse 1 saati bulur.”

HALI YIKAMANIN METREKARESİ 5 TL

Halı yıkama alışkanlığını da toplum olarak kazandığımızı belirten Değirmenci, “Halı yıkama fiyatları ise metrekaresi 5 liradan başlıyor. Tabi bu fiyat normal halılar için. Özellikli olan tüy yapısı farklı, yün yapısı farklı halılar var. Onları yıkaması daha uzun süre ve daha çok işçilik gerektirdiği için metrekaresi 10 liradan başlıyor. Halı yıkatma alışkanlığını toplum olarak iyice kazandık. Eskiden kapının önlerinde yıkanırdı fakat çok fazla su israfı ve zahmet gerektiriyordu. Şimdi daha uygun fiyata zahmet ve daha iyi bir şekilde halılarınızı yıkatabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erkal Erdoğan / HABERVAKTİM

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