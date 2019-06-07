Motorin ve benzin fiyatlarına büyük indirim geliyor

Dolar kurunda yaşanan yeni hareketlerle birlikte Türkiye'de satılan benzin ve mazot fiyatlarında yeni bir indirim daha bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına bu geceyle birlikte bir kez daha indirim yapılması bekleniyor.

Son günlerde dolar kurunda bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler meydana geldi. Oluşan bu yeni fiyatlanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor.

Dolar kuru bankaların kapalı olduğu bayram tatilinde 5.86 TL seviyelerinden 5.67 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bununla birlikte benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara gerilerken motorinin ton fiyatı ise 583 dolardan 547 dolara kadar düştü.

Ramazan Bayramı’nın ilk günlerinde benzin ve LPG pompa fiyatlarında indirim yapılmıştı. Benzinin litre fiyatında 9 kuruş indirime gidilirken LPG'de de 14 kuruşluk indirim yapılmıştı.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK

Yaşanan son gelişmelerden sonra akaryakıt piyasasında bir indirim daha yapılması beklenirken benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim yapılacağı düşünülüyor.