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Motorinde 20 kuruş indirim

Gece yarısından itibaren motorinde gerçekleşecek 20 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına yansımayacak.
Motorinde 20 kuruş indirim

Gece yarısından sonra motorin indirime geçiyor.

20 kuruşluk indirim,  ÖTV'ye takıldı ve pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

"POMPA FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR"

EPGİS'ten yapılan motorin indirim açıklaması şöyle: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 16/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE POMPA FİYATLARI

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,53 liradan, Ankara’da 6,65 liradan, İzmir’de ise 6,62 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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