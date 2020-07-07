  • BIST 118.485
  • Altın 393,531
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7430
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Motorine 10 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.
Motorine 10 kuruş zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,97 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 5,92 liradan 6,02 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eximbank’tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:54
  • Tapuda geçen ay her 3 satıştan biri web üzerinden yapıldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26
  • Borsa haftaya yükselişle başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:16
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:11
  • Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:57
  • Küresel piyasalarda bu hafta veri odaklı seyrin devamı bekleniyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:18
  • Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:12
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa'da ikinci sıradayız05 Temmuz 2020 Pazar 16:41
  • 1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' alıcısını bekliyor05 Temmuz 2020 Pazar 16:02
  • Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız05 Temmuz 2020 Pazar 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti