  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Motorine inidirim

Yarın gece yarısı motorine 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Motorine inidirim

Dolar kurunun düşmesiyle, benzin fiyatları da düşmeye başladı.

Benzinin litre fiyatında 12 kuruşluk indirimin ardından motorine de yarın gece yarısı 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

DOLARIN GERİLEMESİYLE BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Dolar kurunun 5 TL 60 kuruşa kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak.

Bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var05 Temmuz 2019 Cuma 16:52
  • Mardin'in 'Napolyon kirazı'na yoğun talep05 Temmuz 2019 Cuma 15:20
  • Bakan Albayrak açıkladı: Haziran'da bir ilk olacak05 Temmuz 2019 Cuma 12:39
  • Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi05 Temmuz 2019 Cuma 10:23
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon yorumu04 Temmuz 2019 Perşembe 11:07
  • Benzinde rant kavgası04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  • Benzinde dolar indirimi04 Temmuz 2019 Perşembe 10:15
  • Dolar düşüşte!04 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
  • Konut kredisi faizleri geriledi: Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
  • Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması04 Temmuz 2019 Perşembe 07:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti