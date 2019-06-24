  • BIST 95.182
  • Altın 264,231
  • Dolar 5,8080
  • Euro 6,6155
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 30 °C
»

Motorine zam

Seçim sonrası motorine çifte zam geldi. 7 kuruşluk zam pompaya yansımayacak ama 22 kuruşluk zam pompaya yansıyacak.
Motorine zam

Türkiye seçim dönemini geride bıraktı. Erken seçim tartışmaları yaşansa da muhalefet bu tartışmalara sıcak bakmıyor.

Dün İstanbul'daki seçiminin sonuçlanmasıyla bugün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS) tarafından ilk zam haberi geldi.

"POMPA FİYATINA YANSIYACAK"

EPSİS'ten yapılan açıklamada, "25/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzereMotorinde 22 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin ardından bir açıklama daha yapan EPSİS, "25/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 7 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sektör uzmanları, uluslar arası piyasalarda benzin konusunda motorinde olduğu kadar ciddi bir sıçramanın söz konusu olmadığını belirterek, "Benzin fiyatında birkaç günlük süre içinde bir değişiklik öngörülmüyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı23 Haziran 2019 Pazar 19:17
  • Altının ons fiyatı 6 yılın zirvesinde23 Haziran 2019 Pazar 17:38
  • Müşterilerine yaptığı 'çaman'ı, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor23 Haziran 2019 Pazar 16:45
  • 'Biyodizel tarımıyla' gelirini katladı23 Haziran 2019 Pazar 10:49
  • Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı23 Haziran 2019 Pazar 09:23
  • "Türkiye dünyada ilk 10 içerisinde"23 Haziran 2019 Pazar 09:15
  • Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı22 Haziran 2019 Cumartesi 10:31
  • Kapadokya balon uçuşlarına yeni düzenleme21 Haziran 2019 Cuma 21:00
  • Edirne pazarı Yunan ve Bulgar turistle doldu21 Haziran 2019 Cuma 15:06
  • Sebze ve meyvede tüketicinin yüzü güldü21 Haziran 2019 Cuma 15:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti