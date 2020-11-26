Motorine zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 33 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın bir kısmı ÖTV'den karşılanabilir.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.