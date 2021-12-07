  • BIST 1.983,38
  • Altın 774.52336
  • Dolar 13.6504
  • Euro 15.3487
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi.
Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) söz konusu zammın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıyacağını açıkladı.

EPGİS'den alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.


Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 500 megavatı aştı07 Aralık 2021 Salı 10:37
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor07 Aralık 2021 Salı 09:56
  • Türkiye'ye piyango vurdu! 8 trilyon dolarlık müjde07 Aralık 2021 Salı 09:36
  • Dolarda son durum07 Aralık 2021 Salı 09:15
  • Altında gözler ABD enflasyonunda07 Aralık 2021 Salı 09:05
  • ECB, 20 yıl sonra avro banknotları yeniden tasarlayacak06 Aralık 2021 Pazartesi 15:56
  • Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi06 Aralık 2021 Pazartesi 15:18
  • Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı06 Aralık 2021 Pazartesi 14:12
  • Borsa haftaya rekorla başladı06 Aralık 2021 Pazartesi 10:28
  • Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması! Yayılıma dikkat çekti06 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti