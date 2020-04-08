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Motorine zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları birçok kez değişti.
Motorine zam geliyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine son olarak 1 Nisan’da 8 kuruş indirim gelmişti.

Motorinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.32 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.40 TL seviyesinde bulunuyor.

PETROLDE KRİTİK TOPLANTI 
OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin yarın yapılacak toplantıda ABD'nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde petrol talebi corona virüsü nedeniyle kabaca %30 yani günde yaklaşık 30 milyon varil düşerken, Suudi Arabistan ve Rusya piyasaya petrol sağlamaya devam ettiler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar ancak ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.

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